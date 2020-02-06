6 Февр. 2020 2020-02-06T10:33:46+03:00

В Успенском районе на 5 лет осудили сбытчика героина Фото: Архив "КП"

С наркотиками его задержали на стационарном посту ДПС

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На Кубани 18-летний житель Пермского края был признан виновным в совершении неправомерных действий, предусмотренных по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

Он и его подельник 23 февраля 2019 года ехали из Ростова-на-Дону в Невинномысск Ставропольского края для сбыта путем закладок героина общей массой более 71 грамма.

- Злоумышленников задержали сотрудники полиции на стационарном посту ДПС автомобильной федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» 209 км, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Решением суда парень проведет в исправительной колонии общего режима 5 лет. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU