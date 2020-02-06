В Северском районе мусор со свалки попал на участок лесного фонда
Мусорная свалка, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, расположенная на территории Афипского городского поселения была закрыта еще в июне 2017 года.
- Во время проверки обнаружили признаки выхода мусора из полигона за границы участка. Площадь загрязненных земель лесного фонда составила 3,3 гектара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По информации Межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, ущерб окружающей среде в результате перекрытия поверхности почв и их химического загрязнения составляет более 40 миллионов рублей.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК РФ (порча земли).
ИСТОЧНИК KP.RU