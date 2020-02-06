2020-02-06T10:54:10+03:00
Происшествия

В Северском районе мусор со свалки попал на участок лесного фонда

Это привело к химическому загрязнению земли
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе мусор со свалки попал на участок лесного фондаВ Северском районе мусор со свалки попал на участок лесного фондаФото: Архив "КП"
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Мусорная свалка, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, расположенная на территории Афипского городского поселения была закрыта еще в июне 2017 года.

- Во время проверки обнаружили признаки выхода мусора из полигона за границы участка. Площадь загрязненных земель лесного фонда составила 3,3 гектара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации Межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, ущерб окружающей среде в результате перекрытия поверхности почв и их химического загрязнения составляет более 40 миллионов рублей.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК РФ (порча земли).

ИСТОЧНИК KP.RU

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