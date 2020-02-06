В Сочи пройдет фестиваль искусств Юрия Башмета
Международному Зимнему фестивалю вот уже 13 лет. Все это время известные артисты с мировыми именами радуют творческими номерами жителей и гостей главного курорта страны.
- Созданный 13 лет тому назад, он за прошедшие годы превратился в мощную культурную институцию, в которой гармонично сосуществуют концертная, перформативная и образовательная программы, предоставляются широкие возможности для развития и самовыражения молодых музыкантов, поддерживаются юные таланты и приветствуются эксперименты в области форм, стилей и жанров, - сообщается на сайте фестиваля.
Географический диапазон артистов велик: в рамках фестиваля выступят актеры из разных стран мира: от Африки и Азии до Южной Америки. Откроют фестиваль 12 февраля Юрий Башмет, Константин Хабенский и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» со спектаклем «Не покидай свою планету».
На следующий день состоится открытие международного фестиваля. Все последующие дни до закрытия 23 февраля будут выступать творческие коллективы и артисты. С программой можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU