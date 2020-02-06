В Сочи пройдет фестиваль искусств Юрия Башмета

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:58:28+03:00

С 12 по 23 февраля известные русские и зарубежные артисты покажут спектакли, концерты и творческие эксперименты

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Международному Зимнему фестивалю вот уже 13 лет. Все это время известные артисты с мировыми именами радуют творческими номерами жителей и гостей главного курорта страны.

- Созданный 13 лет тому назад, он за прошедшие годы превратился в мощную культурную институцию, в которой гармонично сосуществуют концертная, перформативная и образовательная программы, предоставляются широкие возможности для развития и самовыражения молодых музыкантов, поддерживаются юные таланты и приветствуются эксперименты в области форм, стилей и жанров, - сообщается на сайте фестиваля.

Географический диапазон артистов велик: в рамках фестиваля выступят актеры из разных стран мира: от Африки и Азии до Южной Америки. Откроют фестиваль 12 февраля Юрий Башмет, Константин Хабенский и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» со спектаклем «Не покидай свою планету».

На следующий день состоится открытие международного фестиваля. Все последующие дни до закрытия 23 февраля будут выступать творческие коллективы и артисты. С программой можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU