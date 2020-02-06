2020-02-06T11:09:31+03:00
Происшествия

В Новороссийске приезжий спрятал наркотики в скорлупу грецких орехов

А дома у него нашли мефедрон и амфетамин
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске приезжий спрятал наркотики в скорлупу грецких ореховВ Новороссийске приезжий спрятал наркотики в скорлупу грецких ореховФото: Архив "КП"
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В Новороссийске 21-летнего приезжего из Мурманской области задержали в момент, когда он прятал закладку. Свертки с наркотиком задержанный поместил в скорлупу грецких орехов.

Дома у парня правоохранители нашли полимерные пакеты с мефедроном и амфетамином, а еще марихуану и гашишное масло. Также сотрудники изъяли электронные весы, упаковочные материалы и пластиковые пробирки.

- Выяснилось, что молодой человек в Интернете покупал оптовые партии наркотиков, фасовал и сбывал их в Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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