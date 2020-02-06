2020-02-06T11:10:11+03:00
Общество

Из-за непогоды в Ростове-на-Дону рейсы из Челябинска и Омска принял аэропорт Краснодара

С пассажирами работают представители авиакомпании
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: аэропорт КраснодарФото: аэропорт Краснодар
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Из-за сильного ветра и снегопада в Ростове-на-Дону временно не принимает рейсы аэропорт Платов. Запасным аэродромом выступил аэропорт Краснодара, где уже встретили два перенаправленных рейса.

- Сегодня, 6 февраля, Международный аэропорт Краснодар принимает в качестве запасного аэродрома рейсы, перенаправленные из Ростова-на-Дону по метеоусловиям. По состоянию на 10:30 в Краснодаре находятся два самолета авиакомпании «Азимут», следовавшие в «Платов» из Челябинска и Омска. Пассажиры высажены, багаж выдан. Работают представители авиакомпании, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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