В 2020 году до 106,5 миллиардов рублей увеличилось финансирование отрасли здравоохранения Кубани

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:25:03+03:00

Это в два раза больше, чем в прошлом году

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В 2020 году финансирование отрасли здравоохранения Краснодарского края составит 106,5 миллиардов рублей из всех источников. 53 миллиарда рублей – средства краевого бюджета, 8 миллиардов рублей – федерального бюджета и 45,5 миллиардов рублей – ОМС. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

- Наибольший объем средств будет направлен на борьбу с онкологическими заболеваниями. По проекту «Здравоохранение» запланировано приобретение современного оборудования, создание центров амбулаторной онкопомощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на эти деньги закупят 26 модульных и 21 передвижной ФАП, построят 21 ВОП, приобретут оборудование для больниц, отремонтируют медучреждения. Также запланировано возведение нового корпуса ДККБ и краевой больницы №1.

ИСТОЧНИК KP.RU