В Краснодаре временно отключат светофоры на двух перекрестках

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:38:05+03:00

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В четверг в 10:00 в краевой столице отключили электронные регулировщики на пересечении Ставропольской и КИМ, а также Ставропольской и Дубинского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты ГУП КК «СМЭУ» заменят опоры на более современные и перенесут оборудование так, чтобы убрать лишние конструкции. После 15:00 светофоры планируют включить.

На пересечении этих улиц поставят инспекторов отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД. Они будут регулировать пешеходные и транспортные потоки.

Напомним, на улице Школьной в Краснодаре с 6 февраля ограничат движение по одной из полос между домами номер 20 и 26. Здесь будут строить водопровод. Работы на проезжей части запланированы до 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU