2020-02-06T12:10:34+03:00
Общество

В Краснодаре в рамках выставки YugBuild 2020 пройдет фестиваль «Дни архитектуры»

Также запланированы научные конференции
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Одна из самых крупнейших архитектурно-строительных выставок YugBuild 2020 пройдет в Краснодаре с 26 по 29 февраля.

- В этом году также состоится международный фестиваль «Дни архитектуры» и запланированы научные конференции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках выставки пройдет открытый смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение 2018-2020 годов.

YugBuild – это площадка для представления градостроительных решений, новых технологий строительства. В прошлом году участие в выставке приняли 265 компаний из России и зарубежья. За четыре дня выставку посетили более 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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