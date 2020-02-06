В Краснодаре женщина обокрала подругу

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:22:10+03:00

Все похищенные драгоценности она сдала в ломбард

Изменить размер текста: A A

Жительница улицы Соловьева обратилась в полицию Краснодара. Из ее квартиры кто-то украл золотые серьги и два кольца.

Прибывшие правоохранители выяснили, что накануне в гостях у заявительницы была ее подруга, после чего она и обнаружила пропажу драгоценностей.

Предполагаемую злоумышленницу задержали по месту ее проживания на улице Комсомольской. Он рассказала, что ювелирные изделия сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

- В отношении подозреваемой расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU