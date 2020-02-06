Полицейские Анапы проверят условия содержания льва Тиграна в одном из парков города

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:38:07+03:00

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В полицию Анапы обратились зоозащитники. Они рассказали, что в парке 30-летия Победы города-курорта в манеже содержится взрослый лев. По мнению представителей общественной организации, хищник мучается в ненадлежащих условиях.

Сотрудники полиции выехали в парк, где установили ответственного за содержание животного. Выяснилось, что Лев по кличке Тигран был изъят у уличных фотографов более 2 лет назад. Тогда его передали предпринимателю, который ухаживает за животным до сих пор.

- Проводится проверка по факту ненадлежащего содержания хищника. После окончания мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу МВД по Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU