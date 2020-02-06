2020-02-06T12:38:07+03:00
Общество

Полицейские Анапы проверят условия содержания льва Тиграна в одном из парков города

Представители общественной организации озабочены состоянием взрослого животного
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Полицейские Анапы проверят условия содержания льва Тиграна в одном из парков городаПолицейские Анапы проверят условия содержания льва Тиграна в одном из парков городаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В полицию Анапы обратились зоозащитники. Они рассказали, что в парке 30-летия Победы города-курорта в манеже содержится взрослый лев. По мнению представителей общественной организации, хищник мучается в ненадлежащих условиях.

Сотрудники полиции выехали в парк, где установили ответственного за содержание животного. Выяснилось, что Лев по кличке Тигран был изъят у уличных фотографов более 2 лет назад. Тогда его передали предпринимателю, который ухаживает за животным до сих пор.

- Проводится проверка по факту ненадлежащего содержания хищника. После окончания мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу МВД по Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госинспектор в Новороссийске предстанет перед судом за продажу диплому капитана за взятку
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
На Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе
В краснодарском поселке Российский снесут трехэтажный самострой
В реке под Новороссийском нашли тело утопленницы
В краснодарской краевой больнице появился линейный ускоритель для онкобольных
Мусороуборочная компания открывает творческий конкурс «Картинки из мусорной корзинки»
На краснодарском заводе по выпуску этикеток возведут новые корпусы
Замминистра сельского хозяйства Кубани из СИЗО увезли в больницу
В Горячем Ключе спецкомиссия обследовала более 80 домов, пострадавших от подтопления
В Краснодаре из дачного дома украли сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей
На Кубани мужчине грозит срок за незаконную охоту на косуль
В центре Краснодара убрали неправильно припаркованный транспорт
В рамках нацпроекта благоустроят Андреевский парк в Геленджике
В Сочи ненадолго пришло весеннее тепло
В Кропоткине мужчину, который забил знакомого до смерти, приговорили к 7 годам тюрьмы
С начала года было зарегистрировано 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку
Для всего сердца: МТС разработала новое приложение
Полковника морской авиации из Ейска задержали за патроны и наркотики
В Краснодаре спасли пациента с острым отитом правого уха