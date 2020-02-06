2020-02-06T12:52:26+03:00
Здоровье

В Краснодаре спасли пациента с острым отитом правого уха

Инфекция распространилась в мягкие ткани шеи, что грозило летальным исходом
Александра ПОДУШКО
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Фото: Минздрав краяФото: Минздрав края
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В январе в больницу №3 Краснодара, с диагнозом: острый гнойный средний отит, мастоидит, был доставлен 50-летний пациент. Мужчина жаловался на гнойные выделения из правого уха, припухлость в заушной области, снижение слуха, боли при глотании. До этого он 5 суток не мог принимать пищу.

Пациента осмотрели в экстренном порядке, была выполнена компьютерная томография височных костей. Ему поставили диагноз: правосторонний острый гнойный средний отит, мастоидит, атипичная форма, а также легмона шеи.

Такие осложнения сейчас встречаются очень редко. В срочном порядке провели операцию. Удалили очаг инфекции в среднем ухе, а также вскрыли абсцесс шеи.

Пациент за помощью обратился крайне поздно, а после, когда ему назначили лечение, не соблюдал назначений врача. Из-за этого развилось опасное осложнение.

- Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и уже выписан домой, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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