2020-02-06T13:14:00+03:00
Общество

Для всего сердца: МТС разработала новое приложение

Бесплатный сервис создан для заботы о здоровье
Екатерина Мишина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания МТС в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии разработала приложение для заботы о сердце «МТС 120/80».

С помощью приложения пользователи могут рассчитывать «возраст» сердца с учетом значимым для здоровья сердечно-сосудистой системы показателей: наличие неинфекционных и наследственных заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол.

«МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели давления, просто фотографируя экран тонометра. Благодаря специально обученной нейросети «МТС 120/80» распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму. Отчет формируется в удобной для дальнейших врачебных консультаций форме. Кроме того, приложение известит об отклонениях от нормы артериального давления.

«МТС 120/80» также напомнит о времени приема лекарства, назначенного врачом. Для этого нужно лишь сфотографировать упаковку препарата и внести данные о дозировке, кратности и длительности приема.

При этом приложение заранее напомнит пользователю о том, что упаковка того или иного препарата заканчивается. Кроме того, с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом.

Воспользоваться технологией бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play.

Отметим, данный сервис уже успели оценить многие жители Кубани. За 2019 год Краснодарский край вошел в пятерку регионов страны, активно использующих телемедицинские технологии на базе приложения SmartMed. По оценке МТС, чаще всего приложение скачивают мужчины. Однако больше всего им пользуются женщины в возрасте от 25 до 44 лет. За детскими консультациями чаще обращаются родители малышей от года до трех лет. Наиболее востребованными специалистами в Краснодарском крае стали терапевт, педиатр и эндокринолог.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госинспектор в Новороссийске предстанет перед судом за продажу диплому капитана за взятку
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
На Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе
В краснодарском поселке Российский снесут трехэтажный самострой
В реке под Новороссийском нашли тело утопленницы
В краснодарской краевой больнице появился линейный ускоритель для онкобольных
Мусороуборочная компания открывает творческий конкурс «Картинки из мусорной корзинки»
На краснодарском заводе по выпуску этикеток возведут новые корпусы
Замминистра сельского хозяйства Кубани из СИЗО увезли в больницу
В Горячем Ключе спецкомиссия обследовала более 80 домов, пострадавших от подтопления
В Краснодаре из дачного дома украли сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей
На Кубани мужчине грозит срок за незаконную охоту на косуль
В центре Краснодара убрали неправильно припаркованный транспорт
В рамках нацпроекта благоустроят Андреевский парк в Геленджике
В Сочи ненадолго пришло весеннее тепло
В Кропоткине мужчину, который забил знакомого до смерти, приговорили к 7 годам тюрьмы
С начала года было зарегистрировано 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку
Для всего сердца: МТС разработала новое приложение
Полковника морской авиации из Ейска задержали за патроны и наркотики
В Краснодаре спасли пациента с острым отитом правого уха