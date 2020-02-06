Для всего сердца: МТС разработала новое приложение

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания МТС в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии разработала приложение для заботы о сердце «МТС 120/80».

С помощью приложения пользователи могут рассчитывать «возраст» сердца с учетом значимым для здоровья сердечно-сосудистой системы показателей: наличие неинфекционных и наследственных заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол.

«МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели давления, просто фотографируя экран тонометра. Благодаря специально обученной нейросети «МТС 120/80» распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму. Отчет формируется в удобной для дальнейших врачебных консультаций форме. Кроме того, приложение известит об отклонениях от нормы артериального давления.

«МТС 120/80» также напомнит о времени приема лекарства, назначенного врачом. Для этого нужно лишь сфотографировать упаковку препарата и внести данные о дозировке, кратности и длительности приема.

При этом приложение заранее напомнит пользователю о том, что упаковка того или иного препарата заканчивается. Кроме того, с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом.

Воспользоваться технологией бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play.

Отметим, данный сервис уже успели оценить многие жители Кубани. За 2019 год Краснодарский край вошел в пятерку регионов страны, активно использующих телемедицинские технологии на базе приложения SmartMed. По оценке МТС, чаще всего приложение скачивают мужчины. Однако больше всего им пользуются женщины в возрасте от 25 до 44 лет. За детскими консультациями чаще обращаются родители малышей от года до трех лет. Наиболее востребованными специалистами в Краснодарском крае стали терапевт, педиатр и эндокринолог.