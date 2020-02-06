2020-02-06T13:14:42+03:00
Общество

С начала года было зарегистрировано 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку

Главным преимуществом перехода является сокращение сроков предоставления услуг
Александра ПОДУШКО
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С начала года было зарегистрировано 36 тысяч радиоэлектронных и высокочастотных устройств по упрощенному порядкуС начала года было зарегистрировано 36 тысяч радиоэлектронных и высокочастотных устройств по упрощенному порядкуФото: Виктор Буздин
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В Роскомнадзоре подвели итоги применения новой технологии. С начала года было зарегистрировано около 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку.

Главным преимуществом перехода на новый порядок является сокращение сроков предоставления услуг. С 10 дней до 1 в электронной форме. Но есть возможность предоставить заявления и на бумажном носителе. Тогда на получение выписки из реестра отводится не более 10 дней.

Также можно зарегистрировать РЭС и ВЧУ по новому порядку через Портал операторов связи. На сегодняшний день 287 сотрудников организаций используют данную опцию.

- Перечень необходимых документов для предоставления услуг по регистрации РЭС и ВЧУ на сайте Роскомнадзора в разделе «Связь», - сообщили в отделе контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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