С начала года было зарегистрировано 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку
В Роскомнадзоре подвели итоги применения новой технологии. С начала года было зарегистрировано около 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку.
Главным преимуществом перехода на новый порядок является сокращение сроков предоставления услуг. С 10 дней до 1 в электронной форме. Но есть возможность предоставить заявления и на бумажном носителе. Тогда на получение выписки из реестра отводится не более 10 дней.
Также можно зарегистрировать РЭС и ВЧУ по новому порядку через Портал операторов связи. На сегодняшний день 287 сотрудников организаций используют данную опцию.
- Перечень необходимых документов для предоставления услуг по регистрации РЭС и ВЧУ на сайте Роскомнадзора в разделе «Связь», - сообщили в отделе контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по ЮФО.
ИСТОЧНИК KP.RU