6 Февр. 2020 2020-02-06T13:59:50+03:00

В Кропоткине мужчину, который забил знакомого до смерти, приговорили к 7 годам тюрьмы Фото: Архив "КП"

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

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В Кропоткине 26 августа 2019 года мужчина пришел домой к местному жителю, проживавшему в садовом товариществе «Железнодорожник». Они начали выпивать алкоголь.

В какой-то момент хозяин дома стал оскорблять гостя. В ответ на это мужчина начал бить потерпевшего деревянной битой и топором по голове и телу. Мужчина умер из-за причиненной ему черепно-мозговой травмы.

- На следующий день, местный житель сам обратился в полицию, сообщив о произошедшем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

49-летний мужчина был признан виновным в убийстве 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU