В рамках нацпроекта благоустроят Андреевский парк в Геленджике

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:37:28+03:00

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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят Андреевский парк в Геленджике. Работы планируют завершить в мае.

Андреевский парк был открыт в 2017 году, он занимает площадь в 1,5 гектар. В центре установлен памятник Андрею Первозванному.

2 года назад Геленджик стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За это были выделены средства в районе 100 миллионов рублей на дальнейшее благоустройство Андреевского парка.

- Еще 30 миллионов рублей на озеленение территории нижней части парка предоставят из муниципального бюджета. План реконструкции составлен так, чтобы для устройства детских площадок и пешеходных дорожек не пришлось рубить вековые деревья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU