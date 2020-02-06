В центре Краснодара убрали неправильно припаркованный транспорт

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:03:58+03:00

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В четверг, 6 февраля, прошел очередной рейды по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки автомобилей.

- От машин, которые стояли в неположенном месте, очистили Комсомольскую на участке от Красной до Рашпилевской. Работали эвакуаторы, нарушителям выписали штрафы. Транспорт эвакуировали на штрафстоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Машины, стоящие в неположенном месте, создают препятствия для движения автомобилей, электротранспорта и пешеходов. Это часто становится причиной аварийных ситуаций.

По одной стороне Комсомольской от Красной до Рашпилевской есть дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор», по другой - организована платная парковка. Но водители оставляют транспорт на проезжей части. За это им грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU