2020-02-06T14:03:58+03:00
Общество

В центре Краснодара убрали неправильно припаркованный транспорт

Машины отправили на штрафстоянку
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В четверг, 6 февраля, прошел очередной рейды по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки автомобилей.

- От машин, которые стояли в неположенном месте, очистили Комсомольскую на участке от Красной до Рашпилевской. Работали эвакуаторы, нарушителям выписали штрафы. Транспорт эвакуировали на штрафстоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Машины, стоящие в неположенном месте, создают препятствия для движения автомобилей, электротранспорта и пешеходов. Это часто становится причиной аварийных ситуаций.

По одной стороне Комсомольской от Красной до Рашпилевской есть дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор», по другой - организована платная парковка. Но водители оставляют транспорт на проезжей части. За это им грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госинспектор в Новороссийске предстанет перед судом за продажу диплому капитана за взятку
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
На Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе
В краснодарском поселке Российский снесут трехэтажный самострой
В реке под Новороссийском нашли тело утопленницы
В краснодарской краевой больнице появился линейный ускоритель для онкобольных
Мусороуборочная компания открывает творческий конкурс «Картинки из мусорной корзинки»
На краснодарском заводе по выпуску этикеток возведут новые корпусы
Замминистра сельского хозяйства Кубани из СИЗО увезли в больницу
В Горячем Ключе спецкомиссия обследовала более 80 домов, пострадавших от подтопления
В Краснодаре из дачного дома украли сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей
На Кубани мужчине грозит срок за незаконную охоту на косуль
В центре Краснодара убрали неправильно припаркованный транспорт
В рамках нацпроекта благоустроят Андреевский парк в Геленджике
В Сочи ненадолго пришло весеннее тепло
В Кропоткине мужчину, который забил знакомого до смерти, приговорили к 7 годам тюрьмы
С начала года было зарегистрировано 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку
Для всего сердца: МТС разработала новое приложение
Полковника морской авиации из Ейска задержали за патроны и наркотики
В Краснодаре спасли пациента с острым отитом правого уха