2020-02-06T14:49:15+03:00
Общество

На Кубани мужчине грозит срок за незаконную охоту на косуль

За решеткой он может провести 5 лет [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: оперативная съемка.Фото: оперативная съемка.
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В Отрадненском районе перед судом предстанет 35-летний мужчина, которого обвиняют в «Незаконной охоте».

- С заявлением в полицию обратился главный инспектор по охотнадзору в Отрадненском районе, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В лесу он обнаружил местного жителя, который занимался нелегальной охотой.

Во время разбирательств оказалось, что у мужчины не было лицензии на добычу зверей, тем не менее он отстрелил одну косулю.

- Подозреваемым причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей, - добавляют в краевом главке. - На время следствия в отношении мужчины избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас материалы дела отправлены в суд. Частью 2 статьи за незаконную охоту с особо крупным ущербом предусмотрено наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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