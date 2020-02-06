В Краснодаре из дачного дома украли сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей
Крупная кража произошла в дачном товариществе «Хуторок-2». Неизвестный злоумышленник смог похитить из дома на улице Солнечной сейф. Вор прокрался в дом без больших трудностей, он просто отжал металлопластиковое окно.
Хозяев в день кражи не было в городе, они не могли сказать, в какое время их жилище было вскрыто. Как только они вернулись домой – сразу вызвали полицию.
По словам хозяев сейфа в нем хранилась крупная сумма. Это 500 тысяч рублей и тысяча долларов США. На месте преступник оставил несколько улик – след отжима, два следа ткани и два следа рук. Однако сыщики пока не смогли найти вора.
- Возбуждено уголовное дело о краже, идет расследование, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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