2020-02-06T15:18:42+03:00
Общество

На краснодарском заводе по выпуску этикеток возведут новые корпусы

В течение трех лет в проект планируют вложить не менее 350 миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Завод по выпуску этикеток работает в городе больше 20 лет. За это время из небольшого цеха предприятие выросло до крупного производства.

Не так давно компания расширилась - построен новый корпус. Как рассказал собственник завода Александр Гононченко, весной здесь установят еще один станок для нанесения декора на этикетки.

- С учетом будущего строительства и закупки оборудования, в течение трех лет планируем вложить не менее 350 миллионов рублей, - пояснил Александр Гононченко.

В ближайшее время планируется возведение еще одного производственного корпуса на 2 500 квадратных метров.

- Видно, что работа отлажена, цеха работают в три смены, практически круглосуточно. - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Здорово, что есть амбиции по дальнейшему завоеванию рынка, расширению производства и строительству новых цехов. И мы в этом, конечно, готовы поддержать завод.

По словам градоначальника, администрация готова сопровождать проект строительства новых корпусов от проектирования до выдачи разрешений и ввода в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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