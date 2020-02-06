На краснодарском заводе по выпуску этикеток возведут новые корпусы

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:18:42+03:00

В течение трех лет в проект планируют вложить не менее 350 миллионов рублей

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Завод по выпуску этикеток работает в городе больше 20 лет. За это время из небольшого цеха предприятие выросло до крупного производства.

Не так давно компания расширилась - построен новый корпус. Как рассказал собственник завода Александр Гононченко, весной здесь установят еще один станок для нанесения декора на этикетки.

- С учетом будущего строительства и закупки оборудования, в течение трех лет планируем вложить не менее 350 миллионов рублей, - пояснил Александр Гононченко.

В ближайшее время планируется возведение еще одного производственного корпуса на 2 500 квадратных метров.

- Видно, что работа отлажена, цеха работают в три смены, практически круглосуточно. - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Здорово, что есть амбиции по дальнейшему завоеванию рынка, расширению производства и строительству новых цехов. И мы в этом, конечно, готовы поддержать завод.

По словам градоначальника, администрация готова сопровождать проект строительства новых корпусов от проектирования до выдачи разрешений и ввода в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU