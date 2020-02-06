В краснодарской краевой больнице появился линейный ускоритель для онкобольных
В Краснодарской краевой больнице запустили современный линейный ускоритель. Аппарат позволяет проводить высокоточное лучевое лечение онкозаболеваний.
- Это оборудование оснащено цифровой системой контроля. Это позволит безошибочно подводить дозу к патологическому очагу, защищая здоровые органы и ткани, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» врачи.
Фото: НИИ ККБ №1.
Кроме того, есть видеонаблюдение, которое позволяет больному оставаться на связи с врачом в течение всего сеанса.
Лучевую терапию в день запуска получили пациенты со злокачественными опухолями головного мозга, прямой кишки и легкого.
Фото: НИИ ККБ №1.
- Совсем скоро она станет доступна больным нейрохирургического, урологического, травматолого-ортопедического отделений колопроктологии, торакальной и челюстно-лицевой хирургии, - уточнили «КП» - Кубань» в больнице.
Что важно, для больных лечение будет осуществляться бесплатно – в рамках обязательного медицинского страхования.
ИСТОЧНИК KP.RU