Мусороуборочная компания открывает творческий конкурс «Картинки из мусорной корзинки»

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:26:55+03:00

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Принять участие в конкурсе может любой желающий независимо от возраста и места работы или учебы. Основное требование – создать панно размером не более 60х30 из твердых коммунальных отходов – пластика, бумаги, стекла, полиэтилена и т.д. Работы участников будут оцениваться в пяти номинациях: «Разделяя, сочетай!» - композиция должна давать четкое представление о раздельном сборе отходов; «Городская экология», «Пластиковый мир», «Братья наши меньшие» и «Известный мотив». Последняя номинация предлагает авторам создать экспозиции из бытовых отходов, имитирующие полотна мировых художников.

Каждая работа должна быть подписана, причем авторами одной картиныне может быть более двух человек. Одна организация может представить не более трех работ.

Подробную информацию о правилах участия в конкурсе можно посмотреть на сайте компании или на ее официальных страницах компании в соцсетях.

Работы принимаются с 20 января 2020 года по 25 мая 2020 года в главном офисе АО «Мусороуборочная компания» по адресу ул. Рашпилевская, 325.

Контактное лицо: специалист PR-службы Мордвина Дарья Андреевна, тел.8-861-211-53-26.