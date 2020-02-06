В краснодарском поселке Российский снесут трехэтажный самострой

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:49:53+03:00

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В Краснодаре сравняют с землей трехэтажный самострой. Речь идет о большом здании на улице Альпийской, 7.

- Это здание строили незаконно, при этом - с грубейшими нарушениями технологии производства, - рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий. - Мы добились в суде решения о его сносе, однако собственник не исполнил решение суда.

Администрация города подала иск об изъятии участка. После этого демонтаж организует мэрия, затем землю продадут с публичных торгов для возмещения затрат.

Кроме того, стало известно, что с владельца здания взыщут дополнительные средства - по 10 тысяч рублей в сутки, начиная с 13 января вплоть до сноса самостроя.

- По поручению главы города земельный участок проанализировали, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара. - С учетом его расположения и коммуникаций он не подходит для строительства соцобъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU