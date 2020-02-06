В краснодарском поселке Российский снесут трехэтажный самострой
В Краснодаре сравняют с землей трехэтажный самострой. Речь идет о большом здании на улице Альпийской, 7.
- Это здание строили незаконно, при этом - с грубейшими нарушениями технологии производства, - рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий. - Мы добились в суде решения о его сносе, однако собственник не исполнил решение суда.
Администрация города подала иск об изъятии участка. После этого демонтаж организует мэрия, затем землю продадут с публичных торгов для возмещения затрат.
Кроме того, стало известно, что с владельца здания взыщут дополнительные средства - по 10 тысяч рублей в сутки, начиная с 13 января вплоть до сноса самостроя.
- По поручению главы города земельный участок проанализировали, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара. - С учетом его расположения и коммуникаций он не подходит для строительства соцобъектов.
ИСТОЧНИК KP.RU