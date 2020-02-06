На Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:11:52+03:00

К медикам мужчина обратился лишь, когда не мог открывать рот

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В Краснодарскую краевую больницу №3 поступил 50-летний пациент из Тимашевского района. У мужчины диагностировали острый гнойный средний отит и мастоидит (инфекционное заболевание, которое поражает элементы височной кости черепа - Авт.).

Больной жаловался на гнойные выделения из правого уха, болезненную припухлость в заушной области. Спустя время мужчина стал замечать, что хуже слышит, появилась боль при глотании. Когда же в течение пяти суток не смог есть, он все же обратился за помощью.

- Пациент поступил в тяжелом состоянии: голова наклонена в сторону, рот открыть не может, в правом слуховом проходе гной, барабанная перепонка имеет разрыв, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Кубани.

Мужчине сделали компьютерную томографию височных костей. После обследования медики врачи нашли осложнения: мастоидит и флегмона шеи (острое разлитое гнойное воспаление - Авт.).

- Удивительно то, что такие осложнения острого отита сейчас крайне редки и встречались в эпоху до появления антибиотиков, - добавляют в кубанском минздраве. - Гнойно-воспалительный процесс распространился в мягкие ткани шеи, что грозило смертью.

Пациенту срочно удалили очаг инфекции в среднем ухе. В тот же день медики вскрыли абсцесс шеи. Сейчас пациент чувствует себя хорошо - его выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU