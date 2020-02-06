2020-02-06T16:20:27+03:00
Экономика

ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»

Проект реализован совместно с консьерж-службой Aspire Lifestyles и международной платежной системой Visa
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ представил новое мобильное приложение «Консьерж» для всех клиентов сегмента «Привилегия». С помощью него пользователи могут делегировать специалистам свои повседневные небанковские вопросы, а также получать скидки и специальные условия в магазинах, ресторанах и аэропортах по всему миру. Проект реализован совместно с консьерж-службой Aspire Lifestyles и международной платежной системой Visa.

Личный помощник в круглосуточном режиме поможет клиентам сегмента «Привилегия» решить повседневные задачи любого уровня. В онлайн-чате доступна консультация по широкому спектру вопросов: планирование путешествий, заказ столика в ресторане, выбор и доставка подарков, организация досуга для детей.

В приложении собраны все актуальные предложения как от самого «Консьержа», так и от платежной системы Visa. Это позволяет клиенту сэкономить свое время на поиск конкретной информации в интернете (например, размер скидки в конкретном ресторане или возможность получения приятных бонусов в путешествиях). Все премиальные сервисы уже находятся в одном приложении. Понравившиеся привилегии или мероприятия для быстрого доступа можно добавить в избранное.

Фильтрация по календарю, типу события и городу позволит подобрать наиболее подходящее место или услугу. Геолокация покажет все мероприятия в радиусе 30 км, а также построит на карте маршрут до необходимого места назначения (выставки, театра, ресторана).

- Наша задача - предоставить состоятельным клиентам наиболее удобный и простой клиентский путь как в продуктах банка, так и в сервисах наших партнеров. Новое приложение предоставляет им доступ ко всем услугам и сервисам максимально быстро и выгодно. В чате пользователи смогут мгновенно получить консультацию по интересующему их вопросу, а также организовать и запланировать актуальные досуговые мероприятия, - отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами - старший вице-президент ВТБ.

Мобильное приложение «Консьерж-Привилегия» ВТБ доступно пользователям в Apple Store и Google Play.

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