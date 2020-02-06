Госинспектор в Новороссийске предстанет перед судом за продажу диплома капитана за взятку

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:43:36+03:00

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Следователи передали в прокуратуру уголовное дело в отношении 48-летнего госинспектора нефтегавани «Шесхарис» службы капитана морского порта Новороссийск. Завели его после того, как мужчина пообещал знакомому помочь получить диплом капитана.

Версия следствия такова - 2 июля 2019 года обвиняемый получил от руководителя отдела трудоустройства компании по набору моряков 80 тысяч рублей.

- За эти деньги инспектор должен был предать должностному лицу в ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» за помощь в получения диплома капитана, - сообщила «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

Кроме того, Краснодарским следственным отделом на транспорте завершено расследование еще двух уголовных дел, которые возбудили на взяткодателя и его родственника-посредника.

- Их обвиняют в покушении на дачу взятки и покушении на посредничество во взяточничестве, - добавляет Анна Терземан.

За это им грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU