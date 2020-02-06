На ярмарках выходного дня в Краснодарском крае продано более 16 тысяч тонн местной продукции

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:23:13+03:00

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Каждые выходные жители Кубани могут приобрести на ярмарках выходного дня фрукты, овощи, рыбу, колбасные и молочные изделия. Продукция эта исключительно местных производителей. И стоит сказать, спросом пользуется всегда. К тому же приобрести товары можно по стоимости ниже среднерыночной на 10–15%.

- С конца сентября по декабрь 2019 года на ярмарках выходного дня реализовано 16 500 тонн продукции более чем на миллиард рублей, - сказали «КП» - Кубань» в администрации региона.

Напомним, всего в Краснодарском крае работают 78 торговых точек.

- Сотрудники департамента регулярно выезжают на ярмарки, чтобы проверить соблюдение санитарных норм, а также правил торговли, - добавляют в администрации Краснодарского края.

Специалисты следят за тем, как проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. А также смотрят, где размещаются сведения о режиме работы и рекомендованных ценах, установлены ли измерительные приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU