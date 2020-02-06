Вышла из школы и пропала: в Армавире разыскивают 15-летнюю девочку
В Армавире разыскивают 15-летнюю Викторию Власенко. В среду, 5 февраля, девушка ушла на занятия в школу №8 на улице Кирова. Вышла из учебного заведения она около 18:00.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», последней Викторию видела подруга.
- Вместе с ней они зашли в продуктовый магазин, который находится в двух кварталах от школы, а затем расстались. Но домой дочь так и не вернулась, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» отец пропавшей девочки Дмитрий Власенко. - Мы уже написали заявление в полицию. Телефона с собой у дочери не было, в соцсетях она не появляется. Зайти на ее страницу, чтобы узнать, где она может быть, пока не можем.
В день пропажи девочка была одета в темно-синюю парку с яркими эмблемами и цветным мехом на капюшоне.
Родители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о Виктории Власенко, сообщить по телефонам: 8-989-230-49-56, 8-918-451-05-39.
ИСТОЧНИК KP.RU
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