2020-02-06T18:11:10+03:00
Общество

В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за снега и мороза

Похолодание ожидается 7 и 8 февраля
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Краснодаре. Уже в пятницу, 7 февраля, отметки на столбиках термометров начнут ползти вниз. Днем воздух прогреется до 2-4 тепла, но уже вечером температура понизится до минус 1-2 градусов. Ночью ударит небольшой мороз, которые продержится и 8-го числа - днем отметки достигнут 6-8 градусов ниже нуля.

- Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, налипание снега, гололед и резкое понижение температуры, - предупреждают в администрации города. - В связи с этим объявлено экстренное предупреждение.

Жителе города просят быть аккуратными, а водителей соблюдать правила дорожного движения.

АЛЛО!

В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

ИСТОЧНИК KP.RU

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