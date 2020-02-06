В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:50:12+03:00

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46-летний житель Самары Борис П. приехал на отдых в Сочи. Долго не думая, что посетить, мужчина решил прогуляться по морскому побережью. Место выбрал достаточно людное - между поселками Лоо и Нижняя Хобза. Дело было вечером, чтобы уединиться и расслабиться под шум морских волн, турист решил отойти подальше. Когда самарец немного удалился от центральной части пляжа, то заметил двух выпивающих молодых людей.

На глазах Борис П. они разбросали вокруг себя пустые бутылки из-под спиртного и, судя по всему, поднимать их не собирались. Тогда мужчина сделал отдыхающим замечание. От них последовала агрессивная реакция, разгорелся конфликт. В итоге неизвестным предметом молодые люди оглушили жителя Самары и сломали ему два ребра. Пострадавший обратился за помощью в городскую больницу №4 города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU