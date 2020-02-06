В Новороссийске на опасном участке дороги установят пешеходное ограждение
Пересечение улиц Энгельса и Толстого считается одним из опасных перекрестков в Новороссийске. Ночью здесь светофор работает в мигающем режиме, и часто происходят наезды на пешеходов. Специалисты решили для безопасности установить пешеходное ограждение.
- Теперь светофор на перекрестке будет работать в обычном режиме круглосуточно, также здесь установят пешеходное ограждение и дублирующие дорожные знаки на консолях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Напомним, дорожный нацпроект стартовал в прошлом году и будет реализовываться вплоть до 2024 года. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах. Дорожное полотно кладут также в рамках нацпроекта. На ремонт дорог городу-курорту выделено 830 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU