В Новороссийске на опасном участке дороги установят пешеходное ограждение

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:40:22+03:00

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Пересечение улиц Энгельса и Толстого считается одним из опасных перекрестков в Новороссийске. Ночью здесь светофор работает в мигающем режиме, и часто происходят наезды на пешеходов. Специалисты решили для безопасности установить пешеходное ограждение.

- Теперь светофор на перекрестке будет работать в обычном режиме круглосуточно, также здесь установят пешеходное ограждение и дублирующие дорожные знаки на консолях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Напомним, дорожный нацпроект стартовал в прошлом году и будет реализовываться вплоть до 2024 года. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах. Дорожное полотно кладут также в рамках нацпроекта. На ремонт дорог городу-курорту выделено 830 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU