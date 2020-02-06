На Кубани пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
Эко-марафон стартует в Краснодарском крае 2 марта. Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами Кубани. Победители будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами.
- Участвовать в марафоне могут все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Краснодарского края. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (более 300 кг макулатуры в одном месте — это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.
Заявки организаторы принимают до 23 апреля. По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU