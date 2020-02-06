Анапа, Новороссийск и Тамань вошли в Ассоциацию городов античного наследия

6 Февр. 2020 2020-02-06T23:21:56+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в Керчи состоялось подписание Декларации о создании ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья. Собрание прошло под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Георгия Мурадова.

- В рамках Учредительного собрания состоялось подписание Декларации о создании Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья между представителями девяти муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области: Керчи, Новороссийска, Феодосии, Таганрога, Евпатории, Симферополя, Анапы, Мясниковского района и Таманского сельского поселения Темрюкского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Правительства Республики Крым.

Создание Ассоциации приурочено к 2500-летию создания Боспорского царства. Перед городами стоит задача по наполнению недавно созданного и поддержанного на федеральном уровне маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». Также создание сообщества будет способствовать обмену культурными ценностями между городами и реализации совместных проектов и выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU