2020-02-06T23:21:56+03:00
Общество

Анапа, Новороссийск и Тамань вошли в Ассоциацию городов античного наследия

Всего объединено девять муниципалитетов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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6 февраля в Керчи состоялось подписание Декларации о создании ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья. Собрание прошло под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Георгия Мурадова.

- В рамках Учредительного собрания состоялось подписание Декларации о создании Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья между представителями девяти муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области: Керчи, Новороссийска, Феодосии, Таганрога, Евпатории, Симферополя, Анапы, Мясниковского района и Таманского сельского поселения Темрюкского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Правительства Республики Крым.

Создание Ассоциации приурочено к 2500-летию создания Боспорского царства. Перед городами стоит задача по наполнению недавно созданного и поддержанного на федеральном уровне маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». Также создание сообщества будет способствовать обмену культурными ценностями между городами и реализации совместных проектов и выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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