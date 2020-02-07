На Кубани определят победителей и призеров соревнований по самбо

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:30:44+03:00

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С января по май 2020 года в крае проходит юбилейная, ХХХ Универсиада Кубани среди высших учебных заведений.

Это комплексное соревнование среди студентов государственных и негосударственных учебных заведений высшего профессионального образования края. Ежегодно в финальных состязаниях турнира принимают участие около 25 тысяч студентов.

11 февраля стартуют соревнования по самбо. Они пройдут с 11 по 12 февраля на улице Буденного, 161.

- Торжественная церемония открытия соревнований состоится 12 февраля в 09:30, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU