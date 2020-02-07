На Кубани определят победителей и призеров соревнований по самбо
С января по май 2020 года в крае проходит юбилейная, ХХХ Универсиада Кубани среди высших учебных заведений.
Это комплексное соревнование среди студентов государственных и негосударственных учебных заведений высшего профессионального образования края. Ежегодно в финальных состязаниях турнира принимают участие около 25 тысяч студентов.
11 февраля стартуют соревнования по самбо. Они пройдут с 11 по 12 февраля на улице Буденного, 161.
- Торжественная церемония открытия соревнований состоится 12 февраля в 09:30, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU