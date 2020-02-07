В Краснодаре риэлтор обокрал квартиру клиентки
В дежурную часть Краснодара обратилась жительница Фестивального микрорайона. Она рассказала, что с целью продажи одной из своих квартир обратилась в риэлторское агентство, представителю которого передала ключи от входной двери. Вскоре она обнаружила пропажу из квартиры бытовой техники.
- Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен риэлтор, проходивший стажировку в одном из агентств. Ранее не судимый 33-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU