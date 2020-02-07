2020-02-07T08:10:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре риэлтор обокрал квартиру клиентки

Он вынес из дома бытовую технику
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре риэлтор обокрал квартиру клиенткиВ Краснодаре риэлтор обокрал квартиру клиенткиФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Краснодара обратилась жительница Фестивального микрорайона. Она рассказала, что с целью продажи одной из своих квартир обратилась в риэлторское агентство, представителю которого передала ключи от входной двери. Вскоре она обнаружила пропажу из квартиры бытовой техники.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен риэлтор, проходивший стажировку в одном из агентств. Ранее не судимый 33-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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