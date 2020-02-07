В Сочи до конца апреля отремонтируют мемориалы воинам ВОВ

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:38:33+03:00

Заменят плитку, уберут сколы на ступенях, покрасят фонарные колонны и чашу Вечного огня

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В Сочи готовятся к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Глава города Алексей Копайгородский лично осмотрел памятники курорта, возведенные в честь советских бойцов.

Особое внимание он уделил Завокзальному мемориальному комплексу. Здесь похоронены более двух тысяч солдат, павших в годы войны. До конца апреля здесь проведут косметический ремонт. Частично заменят плитку, уберут сколы на ступенях, покрасят фонарные колонны и чашу Вечного огня.

- Также будут регулярно следить за состоянием всего архитектурного ансамбля. Очищать от дождевых разводов плиты с именами павших бойцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Копайгородский посетил Комсомольский сквер, на территории которого находится памятник солдату-сочинцу. А также осмотрел стелу «Подвиг во имя жизни», посвященную медикам города-госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU