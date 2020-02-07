2020-02-07T08:38:33+03:00
Общество

В Сочи до конца апреля отремонтируют мемориалы воинам ВОВ

Заменят плитку, уберут сколы на ступенях, покрасят фонарные колонны и чашу Вечного огня
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи готовятся к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Глава города Алексей Копайгородский лично осмотрел памятники курорта, возведенные в честь советских бойцов.

Особое внимание он уделил Завокзальному мемориальному комплексу. Здесь похоронены более двух тысяч солдат, павших в годы войны. До конца апреля здесь проведут косметический ремонт. Частично заменят плитку, уберут сколы на ступенях, покрасят фонарные колонны и чашу Вечного огня.

- Также будут регулярно следить за состоянием всего архитектурного ансамбля. Очищать от дождевых разводов плиты с именами павших бойцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Копайгородский посетил Комсомольский сквер, на территории которого находится памятник солдату-сочинцу. А также осмотрел стелу «Подвиг во имя жизни», посвященную медикам города-госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ейском районе мужчина украл из магазина 25 килограммов говядины
В Сочи до конца апреля отремонтируют мемориалы воинам ВОВ
В Сочи участникам инвестиционного форума, который перенесли из-за коронавируса, выплатят компенсации
В Краснодаре риэлтор обокрал квартиру клиентки
На Кубани определят победителей и призеров соревнований по самбо
В Олимпийском парке Сочи устанавливают новый ливневый коллектор
Анапа, Новороссийск и Тамань вошли в Ассоциацию городов античного наследия
На Кубани пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Симфония весны»
За 5 лет на Кубани с помощью ЭКО родилось более 3,5 тысяч детей
На Кубани обратившемуся к президенту фермеру предоставили землю без торгов
В Новороссийске на опасном участке дороги установят пешеходное ограждение
В Павловском районе открыли новый спортивный комплекс
В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже
В центре Краснодара провели массовую эвакуацию транспорта
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за снега и мороза
Вышла из школы и пропала: в Армавире разыскивают 15-летнюю девочку
На ярмарках выходного дня в Краснодарском крае продано более 16 тысяч тонн местной продукции
В сочинском кафе посетителя избили ни за что ни про что
Анна Минькова сообщила, что на Кубани накажут аптеки за высокие цены на медицинские маски
В Сочи школьник отравился спиртовыми парами на уроке химии