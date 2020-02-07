В Ейском районе мужчина украл из магазина 25 килограммов говядины

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ейском районе с заявлением в полицию обратился управляющий одного из сетевых магазинов. Он рассказал, что неизвестный похитил из торговой точки 25 килограммов говядины. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

- Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 47-летний местный житель. Мужчину задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Местному жителю грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU