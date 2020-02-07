7 Февр. 2020 2020-02-07T09:33:35+03:00

В Сочи лжезастройщик обманул 19 граждан на 12,7 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Он находится под стражей, с целью возмещения ущерба на его имущество наложен арест

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В Сочи 57-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

С марта 2016 года по май 2017 года мужчина, имея в пользовании земельный участок, расположенный в поселке Дагомыс Лазаревского района, стал заключать с гражданами договоры купли-продажи. У мужчины было разрешение для индивидуального жилищного строительства, а вот для возведения многоэтажки документов он не получал.

Чтобы ввести в заблуждение людей, он стал проводить подготовительные работы, однако в последующем скрылся с похищенными деньгами.

- Он причинил ущерб 19 гражданам на общую сумму более 12,7 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу. С целью возмещения ущерба на имущество мужчины наложен арест, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU