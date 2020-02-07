7 Февр. 2020 2020-02-07T09:42:52+03:00

В Краснодаре парень украл из машины сварочный аппарат Фото: Архив "КП"

Технику он продал, а деньги потратил на оплату съемного жилья

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В полицию Краснодара обратился владелец отечественного автомобиля, проживающий на улице 9-го Января. Он припарковал машину возле дома, а утром обнаружил пропажу из салона сварочного аппарата стоимостью около 3 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили ломбард, куда злоумышленник сбыл похищенное имущество. Вскоре задержали 22-летнего жителя станицы Полтавской. Парень признался, что продал технику, а деньги потратил на оплату съемного жилья.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU