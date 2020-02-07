В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:04:10+03:00

А прилегающие к нему участки будут использовать исключительно в интересах жителей

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Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко обсудил с председателем общества «Динамо» Анатолием Гулевским ремонт на объекте.

31 января глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ВФСО «Динамо» подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор отметил, что объект должен остаться в исторических границах.

7 февраля в Москве обсудили техническое задание реконструкции стадиона. Председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский подтвердил, что территория стадиона останется прежней. На объекте уже возведены трибуны и подтрибунные помещения, завершена облицовка фасада, готова подземная парковка.

- Вскоре приступят к строительству спортивного ядра. Планируется оборудовать легкоатлетический зал площадью 1200 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU