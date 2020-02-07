7 Февр. 2020 2020-02-07T10:16:13+03:00

В Новороссийске двое мужчин в медицинских масках напали на продавца магазина Фото: Архив "КП"

Они сорвали с нее золотую цепочку и похитили выручку из кассы

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В дежурную часть Новороссийска обратилась продавец круглосуточного магазина. Она сообщила, что на нее напали мужчины в медицинских масках. Они сорвали с женщины золотую цепочку, похитили выручку из кассы и скрылись. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

- Полицейские опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении магазина. Вскоре они задержали ранее судимых местных жителей в возрасте 28 и 30 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи УК РФ (Грабеж). Их могут осудить на 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU