Из-за оползня около 200 домов в селе под Сочи отрезаны от внешнего мира

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:02:30+03:00

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Рядом с крупным селом Пластунка, в Барановском сельском округе Хостинского района Сочи в ночь на 7 февраля из-за обильных осадков произошел мощный оползень на единственной дороге, ведущей к населенному пункту.

По информации местных жителей, повреждены несколько десятков метров трассы, проезд по которой сейчас невозможен.

В соцсетях местные жители также сообщают, что отрезанными от внешнего мира оказались около 200 домов.

- Представители районной и городской администрации выехали на место происшествия для обследования участка дороги. Чуть позже специалисты прокомментируют обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Село Пластунка расположено в горах, в 12 километрах от центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU