2020-02-07T11:02:30+03:00
Общество

Из-за оползня около 200 домов в селе под Сочи отрезаны от внешнего мира

Десятки метров единственной местной дороги сползли в обрыв
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Дорога к селу Пластунка. Фото privetsochi.ruДорога к селу Пластунка. Фото privetsochi.ru
Изменить размер текста:

Рядом с крупным селом Пластунка, в Барановском сельском округе Хостинского района Сочи в ночь на 7 февраля из-за обильных осадков произошел мощный оползень на единственной дороге, ведущей к населенному пункту.

По информации местных жителей, повреждены несколько десятков метров трассы, проезд по которой сейчас невозможен.

В соцсетях местные жители также сообщают, что отрезанными от внешнего мира оказались около 200 домов.

- Представители районной и городской администрации выехали на место происшествия для обследования участка дороги. Чуть позже специалисты прокомментируют обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Село Пластунка расположено в горах, в 12 километрах от центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В краснодарском парке Чистяковская роща пройдет выставка военного оружия
К пострадавшему от оползня селу в Сочи организовано движение легкового транспорта
По нацпроекту «Культура» в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 ДК
В Гулькевичском районе мужчина убил знакомую, завернул в ковер и спрятал в погребе
В Каневском районе начальница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей
В Краснодаре пройдут мероприятия, посвященные 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Мобильный интернет МТС пришел еще в десять малых населенных пунктов края
В Армавире спустя сутки нашлась 15-летняя школьница
На Кубани гендиректора предприятия осудили за уничтожение лесного фонда
В Усть-Лабинске у 53-летнего мужчины нашли 300 граммов марихуаны
На Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушки
В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
Из-за оползня около 200 домов в селе под Сочи отрезаны от внешнего мира
В Краснодаре на двух перекрестках временно отключат светофоры
В Новороссийске двое мужчин в медицинских масках напали на продавца магазина
В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»
В Краснодаре парень украл из машины сварочный аппарат
В Сочи лжезастройщик обманул 19 граждан на 12,7 миллионов рублей