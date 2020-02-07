Из-за оползня около 200 домов в селе под Сочи отрезаны от внешнего мира
Рядом с крупным селом Пластунка, в Барановском сельском округе Хостинского района Сочи в ночь на 7 февраля из-за обильных осадков произошел мощный оползень на единственной дороге, ведущей к населенному пункту.
По информации местных жителей, повреждены несколько десятков метров трассы, проезд по которой сейчас невозможен.
В соцсетях местные жители также сообщают, что отрезанными от внешнего мира оказались около 200 домов.
- Представители районной и городской администрации выехали на место происшествия для обследования участка дороги. Чуть позже специалисты прокомментируют обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Село Пластунка расположено в горах, в 12 километрах от центра города.
ИСТОЧНИК KP.RU