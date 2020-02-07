7 Февр. 2020 2020-02-07T11:55:21+03:00

В Усть-Лабинске у 53-летнего мужчины нашли 300 граммов марихуаны Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Усть-Лабинске полицейские заподозрили местного жителя в незаконном хранении наркотиков. В его доме провели обыск.

У него в вещах нашли полиэтиленовый пакет с растительной массой серо-зеленого цвета. У нее был характерный запах конопли. Эксперты подтвердили, что это марихуана массой более 300 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции Усть-Лабинска.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

- Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU