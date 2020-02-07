7 Февр. 2020 2020-02-07T11:34:59+03:00

На Кубани гендиректора предприятия осудили за уничтожение лесного фонда Фото: Архив "КП"

Ущерб составил более 16,5 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

С июня 2015 по сентябрь 2017 гендиректор предприятия разместила бытовые отходы IV класса опасности на территории арендуемых участков. Они вышли за пределы и попали на лесной фонд.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения принадлежали ООО «Агротур». Отходы причинили ущерб территории в размере более 16,5 миллионов рублей.

Также из-за поступления в почву химических веществ погибли лесные насаждения, которые росли на границе с территорией свалки. Был причинен материальный ущерб в крупном размере свыше 12 миллионов рублей.

Гендиректор предприятия была осуждена Абинским районным судом по ч. 1 ст.254 УК РФ (порча земли) и ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений). По решению суда ее приговорили к 3 годам лишения свободы.

- Адвокаты обжаловали приговор в апелляционном порядке. Однако доводы жалобы были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края и потерпевших. Решение суда оставили без изменения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU