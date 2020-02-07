2020-02-07T11:56:04+03:00
Происшествия

В Армавире спустя сутки нашлась 15-летняя школьница

Девочка уже встретилась с родителями
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Девочка пропала после занятий.Девочка пропала после занятий.
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В Армавире удалось разыскать 15-летнюю школьницу. Напомним, девочка пропала 5 февраля. В тот день она как обычно ушла на занятия в школу №8 на улице Кирова. Вышла из учебного заведения около 18:00. Затем девочка зашла в магазин вместе с подругой, но домой так и не вернулась.

Родители написали заявление в полицию, к поискам подключились и волонтеры поисковых отрядов. И вот спустя сутки - хорошие новости.

- Дочь нашли в Армавире. С ней все в порядке, она не пострадала, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» отец девочки Дмитрий. - Как оказалось, все случилось из-за небольшого конфликта в школе. Дочка переживала, но, слава Богу, все закончилось хорошо. Она уже дома, благодарим всех за помощь!

Ранее сообщалось, что 32-летняя женщина, пропавшая после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, намеренно путала следы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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