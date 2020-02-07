В Краснодаре пройдут мероприятия, посвященные 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:03:24+03:00

Они стартуют с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Жертвам фашизма»

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12 февраля 1943 года советские войска выбили гитлеровских оккупантов из Краснодара. В честь этой даты пройдут различные мероприятия.

Празднование 77-ой годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков стартует с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Жертвам фашизма» в Чистяковской Роще. Митинг состоится 12 февраля в 10:00.

- Концертные программы, уроки мужества, памятные акции и митинги пройдут во всех образовательных учреждениях, школах искусств, досуговых центрах и библиотеках краевого центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

12 февраля в 15:00 у сквера Жукова состоится молодежная патриотическая акция, посвященная освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Действие развернется на углу улиц Красной и Гимназической.

Сегодня в городе проживают 12 ветеранов-освободителей Краснодара и 2 защитника Пашковской переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU