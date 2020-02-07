7 Февр. 2020 2020-02-07T12:16:11+03:00

В Каневском районе начальница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Начальник районного отделения обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что в ходе ревизии была выявлена недостача денег. Сумма общего ущерба составила более 250 000 рублей.

- Полицейские установили, что 20-летняя местная жительница, являясь начальником одного из станичных отделений связи присвоила деньги, вырученные от продажи товаров народного потребления, которыми распорядилась по собственному усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщили в УФПС Краснодарского края, сотрудницу уволили, инцидент не повлиял на обслуживание клиентов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU