В Каневском районе начальница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей
Начальник районного отделения обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что в ходе ревизии была выявлена недостача денег. Сумма общего ущерба составила более 250 000 рублей.
- Полицейские установили, что 20-летняя местная жительница, являясь начальником одного из станичных отделений связи присвоила деньги, вырученные от продажи товаров народного потребления, которыми распорядилась по собственному усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как сообщили в УФПС Краснодарского края, сотрудницу уволили, инцидент не повлиял на обслуживание клиентов.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU