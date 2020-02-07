2020-02-07T12:32:47+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе мужчина убил знакомую, завернул в ковер и спрятал в погребе

Потерпевшая погибла от черепно-мозговой травмы
Александра ПОДУШКО
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Место происшествия. Фото: СУ СК РФМесто происшествия. Фото: СУ СК РФ
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В Гулькевичском районе 30-летний местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений 47-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В ночь на 18 января мужчина выпивал алкоголь со своей сожительницей и 47-летней знакомой у себя дома на улице Ленинградской в Гулькевичи. Вскоре между ним и гостьей произошла ссора на бытовой почве, женщина стала его оскорблять.

Обвиняемый начал бить женщину по голове, а также стал душить ее. После этого мужчина вывел пострадавшую на улицу, где оставил на время, но потом вернул в дом.

Проснувшись на следующий день, злоумышленник увидел женщину без признаков жизни и завернул ее в ковер, после чего отнес в ванную. Потом он переложил тело в шкаф и решил отвезти эту мебель на дачу. Это он сделал со своим братом на арендованном автомобиле. Далее потерпевшую в ковре спрятали в погребе, присыпав ветками.

Сожительница обвиняемого, заметив подозрительные действия мужчины, 31 января сообщила об этом в правоохранительные органы.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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