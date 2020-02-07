2020-02-07T12:46:36+03:00
Звезды

По нацпроекту «Культура» в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 ДК

Будет направлено почти 164 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2020 году проведут капремонт в 11 домах культуры, а также оснастят необходимым оборудованием 23 детские музыкальные и школы искусств.

На реализацию национального проекта «Культура» в 2020 году выделят почти 164 миллиона рублей. Средства уже направлены в районы края.

- В три учреждения среднего профессионального образования отрасли закупят музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на 20 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Его главная цель – увеличить на 15 процентов число посещений организаций культуры к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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