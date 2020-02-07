На Кубани пешехода сбили сразу две машины

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:20:02+03:00

От полученных травм он погиб на месте аварии

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В районе автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная 6 февраля около 06:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 73-летний мужчина за рулем машины «Рено Сандеро» сбил пешехода, который ехал по проезжей части. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

В результате пешехода отбросило на встречную полосу движения, где на него наехал автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находился 41-летний мужчина.

- В результате происшествия 47-летний потерпевший погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU