На Кубани пешехода сбили сразу две машины
В районе автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная 6 февраля около 06:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 73-летний мужчина за рулем машины «Рено Сандеро» сбил пешехода, который ехал по проезжей части. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов.
В результате пешехода отбросило на встречную полосу движения, где на него наехал автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находился 41-летний мужчина.
- В результате происшествия 47-летний потерпевший погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU