В гольф-клубе Геленджика мужчина пырнул ножом собутыльника

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:21:04+03:00

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В больницу Геленджика с телесными повреждениями доставили 45-летнего мужчину. Он сообщил, что ножевое ранение получил в ходе пьяной драки со своим знакомым. Об этом дежурная медсестра рассказала в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего. Он рассказал, что он со своим знакомым выпивал алкоголь на территории гольф-клуба. Между приятелями на бытовой почве произошел конфликт, после чего один из них получил ранение.

- Второго собутыльника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевший, который был ранен в грудь, проходит в медицинском учреждении лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU